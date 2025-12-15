Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü, kardeşinin ise yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 00:03 Güncelleme: 15.12.2025 - 00:03
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü, kardeşinin ise yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları tespit edilen M.C.B, H.E.G, V.Y.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kuzeykent Pazar Yeri'nde dün iki grup arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Ç. bıçakla, kardeşi A.Ç. ise darbedilerek yaralanmış, hastaneye kaldırılan Cihan Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

