Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

        Kastamonu Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 14:25
        Kastamonu'da kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışlarının aralıklı olarak etkisini sürdürdüğü hatırlatıldı.

        Açıklamada, şehrin kuzeyinde kuvvetli kar yağışlarının 18 Ocak Pazar gününden itibaren yoğunlaşacağı ifade edildi.

        Buzlanma ve don olayı, tipi, çığ, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

