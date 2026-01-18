Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı
Kastamonu'da kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışlarının aralıklı olarak etkisini sürdürdüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, şehrin kuzeyinde kuvvetli kar yağışlarının 18 Ocak Pazar gününden itibaren yoğunlaşacağı ifade edildi.
Buzlanma ve don olayı, tipi, çığ, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
