        Kastamonu'da, Avrupa coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının dikimine başlandı

        Kastamonu'da, Avrupa coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının dikimine başlandı

        Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında dikim sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:43
        Kastamonu'da, Avrupa coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının dikimine başlandı
        Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında dikim sezonu başladı.

        Yeni sezon dolayısıyla Çetmi köyünde Şahin Akdağ'a ait tarlada sarımsak dikimi töreni gerçekleştirildi.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, burada yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının ilçenin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yeni üretim yılının tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Taşköprü'nün simgesi haline gelen, Avrupa coğrafi işaret belgesine sahip, zengin aromasıyla bilinen beyaz altınımızı toprakla buluşturarak yeni sezonu başlatmış bulunuyoruz. İlçemize ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Akdağ ise 2026 yılı sarımsak dikiminin bu yıl hava koşulları nedeniyle erken başladığını belirterek, "Birçok ailenin geçim kaynağı olan beyaz altınımızı toprakla buluşturduk. Yeni sezondan umutluyuz. Yeni üretim sezonunun Taşköprü'müze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Taşköprü'de bu yıl yaklaşık 29 bin dekar alanda sarımsak üretilmesi bekleniyor.

        Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Kendiroğlu ile üreticiler katıldı.

