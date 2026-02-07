Kastamonu'da fırtına bekleniyor
Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarı yaptı.
Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, 7 Şubat Cumartesi günü rüzgarın, batı ve kuzeybatıdan saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Açıklamada, fırtınanın 8 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.
Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.