Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan genç kadın hayata umutla bakıyor

        ÖZGÜR ALANTOR / ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da tedavisinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 23 yaşındaki genç kadın, hayata artık umutla bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan genç kadın hayata umutla bakıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR / ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da tedavisinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 23 yaşındaki genç kadın, hayata artık umutla bakıyor.

        Üniversite öğrenimi sırasında babasını kaybetmesinin ardından okulunu bırakmak zorunda kalan A.K, hayatını sürdürmek için çalışmaya başladı. Yaklaşık 4 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başlayan genç kadın, Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün desteğiyle tedavi görmeye başladı.

        Tedavisinin ardından 9 ay önce uyuşturucu bağımlılığından kurtulan A.K, AA muhabirine, çalıştığı iş yerinde arkadaşlarından etkilenerek uyuşturucuya başladığını söyledi.

        Arkadaşlarının birkaç kez denemesini istediğini belirten A.K, "İlk başlarda denemek istememiştim. Sonra bunun bu kadar kötü bir şey olmayacağını düşündüm. İşte benim hikayem böyle başladı." dedi.

        Zamanla farklı uyuşturucular kullandığını dile getiren A.K, şunları kaydetti:


        "Madde dediğimiz şey zaten insanın en kötü zamanlarında, maddi, mental sıkıntı yaşadığı zaman hayatına giriyor. Mental olarak çok kötü durumdaydım. Arkadaş çevresi, merak, böylece başladım uyuşturucuya. Hayatımın en kötü 4 yılı diyebilirim. Ne yaşadığımı bu iş bittikten sonra anladım. 'Ben kendime ne yapmışım, neden bu maddeyi içmişim, neden o insanlarla görüşmüşüm' diyorsunuz. Dönüp baktığım zaman çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum."

        - "Bir kereden çok şey oluyor"

        Uyuşturucuyu bırakma sürecini anlatan genç kadın, "Arkadaşlarımla birlikteyken polis baskını oldu. Ben de yoktu ama yanımdakilerde uyuşturucu vardı. Test sonucum pozitif çıktı. Yakalandıktan sonra denetimli serbestliğe bağlandık. Ondan sonra uyuşturucuyu bırakmam için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinde (AMATEM) tedavi sürecim başladı." diye konuştu.


        Maddenin kendisine çok zararı olduğunun altını çizen A.K, "Benden ailemi, arkadaşlarımı çaldı, benden beni çaldı. Hayatımda 4 senedir ne kadar kötülük varsa madde nedeniyle diyebilirim. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyoruz ya. Bir kereden çok şey oluyor, bir kere yapan yapmaya devam ediyor. Merakınıza yenik düşüp hayatınızı mahvetmeyin." ifadelerini kullandı.

        A.K, maddeyi bıraktığından bu yana uykusuzluk çekmediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Tekrar hayaller kurmaya başladım. Kafamı yastığa rahat koyuyorum ve koyduğumda direkt uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum, sinirlenmiyorum, stres yapmıyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok pişmanım, neden kendime 4 yıl boyunca bunu yapmışım. Evladı için uğraşan ailelerimize de sesleniyorum. İnsan kendini yalnız, boşlukta hissettiği için bunları yapmaya devam ediyor. Siz onları her yalnız bıraktığınızda ya da her madde kullanıyor diye sırtınızı çevirdiğinizde bunun içine daha fazla düşüyorlar. Öncelikle ailem sayesinde kurtuldum ben. Sakın evlatlarınızı, çocuklarınızı, madde kullanan arkadaşlarınızı yalnız bırakmayın. Onların en çok size ihtiyacı var."

        Devletin de hep yanında olduğunu vurgulayan A.K, "Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. En az ailem kadar bana destek oldular. Bırakmam, hayatımın eskisi gibi olması için çok uğraştılar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması

        Benzer Haberler

        Küçük Ceyda'nın en yakın dostu keçileri
        Küçük Ceyda'nın en yakın dostu keçileri
        Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu: Tutuklu sayısı 4'e yükseldi
        Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu: Tutuklu sayısı 4'e yükseldi
        Kastamonu'da kamyonun çarptığı kişi öldü
        Kastamonu'da kamyonun çarptığı kişi öldü
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakim karşısı...
        Kastamonu'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakim karşısı...
        MÜSİAD Başkanı Özdemir, Kastamonu'da konuştu:
        MÜSİAD Başkanı Özdemir, Kastamonu'da konuştu: