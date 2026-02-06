Habertürk
        Kastamonu'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da, bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 06.02.2026 - 21:54 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:54
        Kastamonu'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakim karşısında
        Kastamonu'da, bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Ş.K. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Ş.K, duruşmadaki ifadesinde, cinayeti kendisinin işlemediğini iddia ederek, "Yılmaz, çocukluk arkadaşımın oğlu olur. Aramızda husumet yoktu. Ben bıçaklamadım. Nasıl bıçaklandığını, nasıl öldüğünü bilmiyorum. Olayın sabahında Yılmaz kızımı darbetti. O gece kızımla apartmana kamera takıyorduk. Aşağı indiğimizde tartışma çıktı. Karşı tarafta beyzbol sopası ve demir çubuk vardı. Daha önce uzaklaştırma kararı da vardı ama dinlemediler. Kavga çıkınca kızımı korumak amacıyla yerden aldığım bıçağı korkutmak için salladım. Bıçağın kime ait olduğunu bilmiyorum." dedi.

        Maktulün eşi Ş.F. ise olay gecesi apartmanın önünde kavga çıktığını belirterek, "Taraflar birbirine bağırıyordu. Bana ve eşime hakaret edildi. Ortam çok gergindi. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

        Sanığın kızı B.K. de olay günü sabah saatlerinde Yılmaz F'nin kendisini darbettiğini ifade ederek, "Hastaneye gittim, ardından karakola gidip şikayetçi oldum. O gece yaşanan kavgada beni darbediyorlardı, kendimi korumaya çalışıyordum. Babamın elinde bir süre sonra bıçak gördüm ama bıçak vururken görmedim. Babam şok halindeydi. Yılmaz'ın öldüğünü karakolda öğrendim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Ş.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet, ayrıca maktul Yılmaz F'nin ölümüne neden olan bıçağın belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine karar verdi.

        Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F. bıçaklanarak ölmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

