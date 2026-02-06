Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu Üniversitesi'nde "Sarsılmaz Bellek: Antakya" Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı

        Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla "Sarsılmaz Bellek: Antakya" Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 20:36 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:36
        Kastamonu Üniversitesi'nde "Sarsılmaz Bellek: Antakya" Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı
        Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla "Sarsılmaz Bellek: Antakya" Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı.

        Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, Merkez Kütüphanesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin toplumda derin izler bıraktığını söyledi.

        Yaşanan acıların yalnızca rakamlarla değil, ortak bellekle ve tanıklıkla anlam kazandığını vurgulayan Yıldır, "Sanat, bu tür toplumsal hafıza süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir." dedi.

        Serginin küratörü ve Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sofia Cihan Canbolat ise serginin 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü kapsamında hazırlandığını dile getirdi.

        Serginin, hatırlamanın, unutmamanın ve tanıklık etmenin bir ifadesi olarak kurgulandığını belirten Canbolat, Antakya merkezli olarak hazırlanan çalışmanın, depremlerden etkilenen 11 ilin yaşadığı yıkımı, kayıpları ve dayanışmayı sanat yoluyla görünür kıldığını ifade etti.

        Sergiye yaklaşık 350 sanatçının katılım gösterdiğini dile aktaran Canbolat, "60'ı yurt dışından olmak üzere 400’ün üzerinde eser sergimizde yer alıyor. Bu yoğun ilgi yaşananların unutulmadığını ve ortak bir dayanışma duygusunun sürdüğünü gösterdi. Sergide yer alan her eser bir iz, bir pul ve bir tanıklık taşıyor. Antakya ve 11 il sarsıldı ancak belleğimiz sarsılmadı." diye konuştu.

        Sanatseverler, Sarsılmaz Bellek: Antakya Uluslararası Posta Sanatı sergisini 6-13 Şubat tarihleri arasında ziyaret edebilecek.

