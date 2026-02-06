Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da trafik kazası geçiren eski Boyabat Belediye Başkanı Coşar yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, pikapla çarpışan otomobildeki eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:45 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da trafik kazası geçiren eski Boyabat Belediye Başkanı Coşar yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, pikapla çarpışan otomobildeki eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı.

        M.E. idaresindeki 57 DU 979 plakalı otomobil ile M.Ü'nün kullandığı 34 BSV 587 plakalı pikap, Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesi Gökçeagaç köyü kavşağında çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan eski Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar yaralandı.

        Coşar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da pikap ile otomobil çarpıştı: Eski belediye başkanı yaralandı
        Kastamonu'da pikap ile otomobil çarpıştı: Eski belediye başkanı yaralandı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı
        Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kastamonu Üniversitesi'nden Giresun Üniversitesi'ne yazılım desteği
        Kastamonu Üniversitesi'nden Giresun Üniversitesi'ne yazılım desteği
        Cide'de "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi
        Cide'de "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi
        Kastamonu'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinlikleri
        Kastamonu'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinlikleri