Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kastamonu'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:43 Güncelleme: 06.02.2026 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Valilik tarafından Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından hayatını kaybedenler için dua edilerek, Kur’an-ı Kerim okundu.

        Programda ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile kentsel arama kurtarma ekiplerine sertifika ve arma takdim edildi.

        Vali Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

        Arama kurtarma ekiplerinin üstlendiği görevin hayati önem taşıdığını vurgulayan Dallı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andıklarını dile getirdi.

        Dallı, deprem sürecinde arama kurtarma ekiplerinin insan üstü bir gayretle önemli bir fedakarlık örneği ortaya koyduklarını belirterek, "Bu arkadaşlarımız, olay yerine giderek, bedenleriyle ve canları pahasına mücadele etmeyi göze alıp bu eğitimi aldılar. Bugün sertifikalarını alarak, olası bir afette ilk müdahaleyi yapabilecek ve sonrasında süreci yürütebilecek donanıma sahip oldular. Bu iradeyi ve fedakarlığı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        AFAD İl Müdürü Suat Tüfekçi ise 6 Şubat depremlerinin Türkiye tarihinde derin izler bıraktığını aktardı.

        6 Şubat sabahı sadece şehirlerin değil, hayatların ve umutların da sarsıldığını anlatan Tüfekçi, şunları kaydetti:

        "On binlerce vatandaşımızı kaybettik, milyonlarca insanımız doğrudan etkilendi. Depremin hemen ardından 35 bini aşkın arama kurtarma personeli, 140 binden fazla güvenlik personeli bölgeye sevk edildi. 93 ülkeden 11 binden fazla arama kurtarma çalışanı bizlere destek olmak için ülkemize geldi. Toplamda 23 afet grubunda, ulusal düzeyde 650 binden fazla personel gece gündüz görev yaptı. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 konut kura ve anahtar teslim töreni ile 433 bin 667’si konut, 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere yaklaşık 455 bin kalıcı bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Asrın felaketinin ardından devlet ve millet olarak tek yürek olduk."

        Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez'in geliş saatini açıkladı!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı

        Benzer Haberler

        30 ülkeden 350 sanatçı posta sanatıyla "asrın felaketi"ni anlattı
        30 ülkeden 350 sanatçı posta sanatıyla "asrın felaketi"ni anlattı
        "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenleren Kastamonu'da dualarla anıldı Kas...
        "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenleren Kastamonu'da dualarla anıldı Kas...
        Kastamonu'da otomobil ile "pat pat" çarpıştı: 3 yaralı
        Kastamonu'da otomobil ile "pat pat" çarpıştı: 3 yaralı
        Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti
        Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti
        Kastamonu'da trafik kazası geçiren eski Boyabat Belediye Başkanı Coşar yara...
        Kastamonu'da trafik kazası geçiren eski Boyabat Belediye Başkanı Coşar yara...
        Kastamonu'da pikap ile otomobil çarpıştı: Eski belediye başkanı yaralandı
        Kastamonu'da pikap ile otomobil çarpıştı: Eski belediye başkanı yaralandı