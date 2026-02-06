Habertürk
Habertürk
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 23:34 Güncelleme: 06.02.2026 - 23:34
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında 2 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunun ardından, dosya üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda uyuşturucu madde ve sentetik ecza haplarını Ankara’dan Çankırı'ya getirdiği tespit edilen şüphelileri yakalamak için Ankara'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yakalanan 3 zanlı, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

