Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında 2 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunun ardından, dosya üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda uyuşturucu madde ve sentetik ecza haplarını Ankara’dan Çankırı'ya getirdiği tespit edilen şüphelileri yakalamak için Ankara'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 3 zanlı, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

