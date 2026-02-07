Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler hem kayak yaptı hem de halay çekip eğlendi

        Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak yapıp oyun havaları eşliğinde eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:27 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:27
        Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

        Kayak merkezinde kayak ve teleferik keyfi ile müzik eşliğinde eğlence bir arada yaşanıyor.

        Bazı ziyaretçiler pistlerde kayak yaparken, bazıları da oyun havası eşliğinde halay çekti.

        Kayak merkezini ziyaret eden üniversite öğrencilerinden Ahmet Yılmaz Güven, hem kaydıklarını hem de oynayıp eğlendiklerini belirterek, çok güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

        Ziyaretçilerden Gül Nida Leylek ise çok güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

