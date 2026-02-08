Habertürk
Habertürk
        Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:12
        Kastamonu'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Taşköprü ilçesinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezine giden M.Ö. idaresindeki 61 RK 565 plakalı otomobil, Beşdeğirmenler mevkisinde refüje çarptı.

        Kazada, araçta bulunan A.Ö, F.Ö. ve M.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

