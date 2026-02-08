Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 00:07 Güncelleme: 08.02.2026 - 00:07
        Kastamonu'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu il merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlının ikametlerinde yapılan aramada 2 tabanca, tüfek, 353 çeşitli çaplarda fişek, 33 sentetik ecza hapı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, adına kayıtlı mal varlığına şerh konuldu.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

