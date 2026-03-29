Kastamonu'da baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Kastamonu'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.
Ballık köyünde 67 yaşındaki E.G. ile 33 yaşındaki oğlu Murat G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine E.G. av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Murat G, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Murat G'nin cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.