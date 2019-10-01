İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Cide ilçesinde denize düşen balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Ümit Karayel, teknesiyle balığa çıktı. Balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek denize düşen Ümit Karayel, boğulma tehlikesi geçirdi. Ümit Karayel’in denizde çırpındığını gören diğer balıkçılar, Karayel’i kurtararak karaya çıkarttı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ümit Karayel, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Ümit Karayel, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Karayel’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı duyan Karayel’in yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi.

KASTAMONU 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:36

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.