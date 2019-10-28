Hanönü’ne ilk kez kadın kaymakam ataması yapıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine Taşköprülü Zeynep Acar, Kaymakam olarak atandı.

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan’ın Ağrı ili Diyadin ilçesine atanmasının ardından vekâletle yönetilen Hanönü ilçesine Bartın Ulus Kaymakamı 30 yaşındaki Zeynep Acar atandı.

Kastamonu kaymakam adayı olan Zeynep Acar, Hanönü ilçesine atanan ilk kadın kaymakamı olarak tarihe geçti.

Hanönü Hükümet konağı önünde Belediye başkanı Serkan Uçar, İlçe Emniyet amiri vekili Eren Özdemir, Jandarma Bölük komutanı Mesut Yıldız ve resmi daire müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam Zeynep Acar, makamına oturarak görevine başladı.

Acar, "Şeyh Şabanı Veli hazretlerinin doğum yeri olan Hanönü ilçesinde görev yapan ilk bayan kaymakam olmaktan büyük bir onur yaşıyorum. Doğasıyla, havasıyla, insanıyla güzel ve sakin bir ilçe olan Hanönü ilçe kaymakamlığımızın kapısı tüm vatandaşlarımıza açıktır. Devletimiz her daim ve her zaman milletimizin yanındadır. İnşallah ilçemizde eğitim başta olmak üzere birçok projede ilçe halkımıza hizmet vereceğiz" dedi.

Hanönü ilçesine atanan ilk kadın Kaymakam olan Zeynep Acar, 1989 yılında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’ da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden 2013 yılında Mezun oldu.2014 yılında çalışmaya başladı.2018 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Kastamonu Valiliği’nde İl Merkez Stajını tamamladı. 0/05/2019 tarihli Bakanlık Olur’u ile Bartın Ulus Kaymakam Vekili olarak göreve başladı.

KASTAMONU 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:38

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