Virajı alamayan otomobil şarampole uçtu 1 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Küre ilçesinde virajı alamayan otomobil, şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonuİnebolu karayolunun 63. kilometresinde İnebolu’dan Kastamonu istikametine seyreden Mustafa P.’nin kullandığı 34 JS 7573 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Küre Yatılı Bölge Ortaokulu yol ayrımında virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü Mustafa P., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Küre Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KASTAMONU 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:45

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.