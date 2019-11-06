Daday’da öğrenciler, Kızılayı canlandırdı

Daday Miralay Halit Bey İlkokulu 3B sınıfı öğrencileri, Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Sınıf öğretmeni Canan Okuducu organizesinde yardımlaşmak, birlik ve beraberliğin gelişmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Ya bir gün size de lazım olursa" temalı etkinlik düzenlendi. Minik öğrenciler, bu etkinlik sayesinde deprem, sel, yangın esnasında yaralananlara nasıl müdahalede bulunacakları konusunda bilgilendi. Öğrencilerin Kızılay'ın vatandaşlara sağladığı yardım ve hizmetin canlandırıldığı tiyatro oyununda yer alan minik öğrenciler, sağlık personeli rolünü canlandırdılar. Kızılay adına kan bağışının yanı sıra maddi bağışlarında yapıldığı etkinliğe okul idaresinin yanı sıra öğrenci velileri de katıldı. Program öğrencilerin hep bir ağızdan seslendirdiği Kızılay şarkısı ile sona erdi.

Öğrencilerin gelişimi ve öğrenimi konusunda bu gün bu etkinliği düzenlediklerini belirten Sınıf Öğretmeni Canan Okuducu, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

KASTAMONU 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:42

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.