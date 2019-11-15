Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Şenpazar, Cide ve Doğanyurt ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ile kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi görevlileri, Şenpazar, Cide ve Doğanyurt ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 30’ar adet gıda kolisi ve 120’şer adet kurban eti konservesi, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını teslim etti. Teslim edilen koli ve konserveler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

KASTAMONU 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.