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Kastamonu’da evsel atıklarda ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılacak

İHA

Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Sarıyonca köyünde bulunan KASMİB'e ait Katı Atık Bertaraf Tesisi bünyesinde Katı Atık Ön İşlem Tesisi kurularak evsel atıklar içerisine karışmış olan ambalaj atıkları da ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması planlanacak.

Kastamonu’da evsel atıklarda ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılacak

Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Sarıyonca köyünde bulunan KASMİB’e ait Katı Atık Bertaraf Tesisi bünyesinde Katı Atık Ön İşlem Tesisi kurularak evsel atıklar içerisine karışmış olan ambalaj atıkları da ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması planlanacak.
Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinin (KASMİB) 2019 yılına ait son Encümen toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlığında, Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı’nda yer alan Birlik İdare Merkezinde yapıldı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak’ın katıldığı toplantıda, aylık gelirgider cetvellerinin tasdiki ve bütçe içi ödenek aktarılması konuları görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ayrıca Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı ve Birlik Müdürü olan Adnan Tot ile İl Encümen Müdürü ve Birlik Mali Yetkilisi olan Ferhat Can da hazır bulundu.
Toplantının ardından, geçtiğimiz ay Birlik Encümenince ihalesi yapılan “Ambalaj Atıkları Yönetimi (Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Katı Atık Ön İşlem Tesisi Kurularak İşletilmesi) İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi” işine ait sözleşmenin imzalanmasına geçildi. Birlik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, ihaleyi kazanan firma olan Beste Geri Dönüşüm İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yetkilileri ile KASMİB teknik personelleri katıldı. İhale sözleşmesi Kastamonu 4. Noteri Sevgi Kökbudak’ın huzurunda KASMİB adına, aynı zamanda Birlik Başkanı olan Vali Yaşar Karadeniz, yüklenici firma adına ise işadamı Adil Koçoğlu tarafından imzalandı.
Yapılan sözleşme kapsamında, bir ay içinde yüklenici firma ile birlikte Ambalaj Atıkları Yönetim Planının hazırlanacağı ve tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı biriktirilerek ekonomiye geri kazandırılmasının etkin bir şekilde sağlanacağı belirtildi. Yine sözleşme kapsamında, Devrekani ilçesi Sarıyonca köyünde bulunan KASMİB’e ait Katı Atık Bertaraf Tesisi bünyesinde Katı Atık Ön İşlem Tesisi kurularak evsel atıklar içerisine karışmış olan ambalaj atıkları da ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca geçtiğimiz Temmuz ayında çıkarılan Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uyumlu olarak hazırlanacak olan yeni Ambalaj Atıkları Yönetim Planının, 10 yıl süreyle Kastamonu merkez ve ilçelerinde ambalaj atıkları yönetimiyle ilgili yürütülecek olan tüm hizmetleri kapsayacağı ifade edildi. Ayrıca ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ayrıştırılması için yaklaşık 3 milyon, Katı Atık Ön İşlem Tesisi kurulması için de yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırım yapılması gerektiği ve bu yatırımların yüklenici firma tarafından yapılacağı öğrenildi.
Kastamonu Belediyesi, Kastamonu İl Özel İdaresi ve 19 ilçe belediyesinin üyesi olduğu Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB), üye mahalli idarelerin birlikte yürütmek zorunda oldukları hizmetleri yerine getirmek üzere 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Halen il genelinde katı atıkların aktarma istasyonlarından itibaren taşınması ve katı atık bertaraf tesisinde düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilmesi hizmetleri KASMİB tarafından yürütülüyor. Ayrıca Birlik bünyesinde tıbbi atıkların toplanarak bertarafı, çöp gaz (LFG) elektrik enerjisi üretimi ve ambalaj atıkları yönetimi hizmetleri de alt yükleniciler aracılığıyla sürdürülüyor. KASMİB’e ait hibe destekli AB projesi olan Kastamonu Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nde ise geçtiğimiz aylarda başlatılan ihale süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor.

KASTAMONU

30 Aralık 2019 Pazartesi

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