Yayla, “Küresel güç eğitime de hakim olmaya başladı”

EğitimBirSen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, küresel güçlerin sadece ekonomik ve siyasi anlamda değil eğitim alanında da bir oyun içerisinde olduğunu söyledi.



EğitimBirSen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Eğitim BirSen Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kaynaşma yemeğine katıldı. Bir restoranda gerçekleştirilen yemekte konuşan EğitimBirSen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşadıklarına işaret ederek, “Kastamonu Üniversitesinde görev yapan akademik personel arkadaşlarımız burada, idari personel olan arkadaşlarımız burada. Türkiye’de üniversiteler nereye tekabül ediyor? diye baktığımızda vesayet odaklarının harekete geçtiği her dönemde ilk kıvılcımın atıldığı yerler üniversiteler oldu. Darbe dönemlerinden önce ilk hareketler üniversitede öğrenci ve akademisyenler üzerinde başlatılmış, toplum kutuplaştırılmış.

Onun için buradaki her bir arkadaşımızın, akademisyen arkadaşlarımızın ve idari personel arkadaşlarımızın üzerine düşen sorumluluk diğer eğitim camiasında çalışan arkadaşlarımızın üzerine düşen sorumluluktan kat be kat daha fazladır. Onun için böyle bir teşkilat ve sendikaya ihtiyaç var” dedi.



“Yanlış ve hata nereden gelirse gelsin onunla mücadele etmek sendikacılıktır”

Akademisyenlerin, sokaklara çıkıp askerlerle beraber yürüdüğünde onların karşısına çıkan yapının Eğitim BirSen ve MemurSen olduğunu söyleyen Yayla, “Onun için Rahmetli Akif Hoca’mın vesayet ile mücadelenin ne kadar önemli olduğu hatırlamanız yaptığımız işin tek başına sendikacılık olmadığını aslında geleceğimizi kurtaracak, bu millettin geleceğini aydın geleceklere taşıyacak bir hareketin üyesi, ferdi olduğumuzu ve teşkilat üyesi olduğumuzu asla unutmamamız gerekiyor. Onun için bu teşkilata üye oldunuz ve bizimle berabersiniz, Allah hepinizden razı olsun. Hangi akımdan gelirse gelsin, kim haksızlığa, hukuksuzluğa ve zulme uğrarsa onun yanında olacağız ve onun için sendikacılık yapacağız. İşte sendikacılığımızın tam da tekabül ettiği yer tam da burası. Yanlış ve hata nereden gelirse gelsin onunla mücadele etmek sendikacılıktır. Bizim dışımızda da olsa, bizim gibi düşünmese ve bizim gibi giyinmese bile haksızlığa ve zulme uğruyorsa onun için sendikacılık yapacağız” ifadelerini kullandı.



“Üniversitede haksızlığa uğraşan arkadaşımız için mücadele ettik”

Kastamonu Üniversitesinde FETÖ ile mücadele çatısı altında haksızlığa uğradığını düşündükleri bir akademisyen için mücadele verdiklerini söyleyen Yayla, şöyle konuştu: “24 Temmuz kimsenin sesinin çıkmadığı, herkesin kaçtığı, etrafımızın toz duman olduğu bir dönemde dediler ki Kastamonu’da bir haksızlık var. Bu sendikanın FETÖ ile yaptığı mücadelede durduğu yer belli. Genel Başkanımızın ifadesiyle 'Kardeşim de olsa onunla sonuna kadar mücadele ederiz. Ama yok bir iftiraya maruz kaldıysa' kim ne derse desin onun hakkını aramak için sendikacılık yapacağız. Kimsenin cümle kuramadığı bir dönemde burada bir haksızlık, iftira var. Öyleyse bu arkadaşımızın hakkını aramak işte sendikal faaliyettir. Rahmetli Mehmet Akif’in bize bıraktığı mirastır. İşte burada yükseldiğimiz ses belki o süreçte birçok masumun da kurtulmasını sağladı, bu işin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağladı.”



"10 bin teşkilat mensubu arkadaşımızı eğittik"

“Bizim bir eğitim sendikası olarak yaptığımız çalışmalar ve faaliyetlerin tek başına Türkiye’de sınırlı değildir. Eğitim BirSen artık tepki verir ve görünür hale geldi, arkadaşlarımızı eğittik. 10 bin teşkilat mensubu arkadaşımızı bu yönde eğittik. Sendikacılığı sadece bir başkasından değil, ehil arkadaşlar ve ehil hocalardan öğrenmesini sağladık. Eğitim İzleme Raporları’nı bugüne kadar Türkiye’de sadece belli yapıya ve belli ideolojiye mensup kurumlar çıkartırdı. İlk defa Eğitim BirSen, yani bir sendika Eğitim İzleme Raporu çıkartıyor. Aynı şekilde ilk defa Türkiye’de üniversitelerde Eğitim İzleme Raporları yayınladık. Akademisyen raporunu okuyanlar, bize kızdılar, eleştiri ile ama daha sonra kaynağı olan ve üniversitelere, üniversitedeki akademik personele ne yapılması gerektiğine karşı bir yol haritası oluşturdu. Yani biz işimizi de iyi yapmaya gayret ediyoruz. Yurt dışına çıktığımızda bir şeyin farkına vardık: Emperyalist Güçler, sadece ekonomik ve siyasi anlamda değil eğitim anlamında da küresel bir oyunun içerisindeler."



“Artık üniversitemizde yeni bir sayfa açıyoruz”

Kastamonu Üniversitesinde yeni bir sayfa açtıklarını belirten Eğitim BirSen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ise, şunları söyledi: “Kastamonu Üniversitesi ile yeni bir sayfa açıyoruz ve hep beraber davanın, duruşun kazanımların adresi olan Eğitim Bir Sen’de bu akşam bir toplantı kaynaşma yemeği düzenledik. Bizi yalnız bırakmadınız. Kastamonu Üniversitesi’ndeki çalışanların sorunlarını gerekli adreslere götürüp çözmek adına, daha aktif bir teşkilatta beraber olacağız. Burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



