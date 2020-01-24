Kastamonu’da jandarma ekiplerinden silah operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yasadışı yollardan silah ve mühimmat temin eden 5 şahsa yönelik müşterek operasyon gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 392 adet 9 mm tabanca fişeği, 34 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 6 adet 6.35 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve 55 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 130 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslara 5729 ve 2521 sayılı kanunlar gereğince de idari yaptırım uygulandı.

KASTAMONU 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:28

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