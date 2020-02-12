Mermercilere dış ticaret eğitimi verildi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren mermercilere Ticaret Bakanlığında tarafından dış ticaret eğitimi verildi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) kapsamında mermer sektöründeki firmalara Dış Ticaret, Ticari İstihbarat ve Hedef Pazar Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlama ve Marka İletişimi konularında eğitimler verildi.

Eğitime KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoglu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Demir ziyarette bulundu.

Eğitimlerin 3 yıl boyunca devam edeceği proje ile Kastamonu Mermerinin tüm dünyada tanınması ve belirlenen 20 ülkede yapılacak pazar araştırmaları ve danışmanlık faaliyetleri ile ihracatta önemli bir artış yapması hedefleniyor.

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