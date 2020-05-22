Taşköprü’ye Mayıs ayında kar yağdı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine Mayıs ayının son haftasına girildiğinde kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.



Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüzerine doğru Taşköprü ilçesine kar yağdı. Zaman zaman yoğunlaşan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Mayıs ayında kar gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemeyip cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Taşköprü ilçesine bağlı Bekirli köyünde de kar sürprizi yaşandı. Kar yağışını gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

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