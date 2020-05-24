İzinle çıktığı sokakta kalp krizinden öldü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da 65 yaş ve üzerine verilen sokağa çıkma izninde dışarı çıkan İsmail Döner (73), otobüs durağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.<br>Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde sokağa çıkma izni verilen İsmail Döner, otobüs durağında fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Döner'in yerde hareketsiz halde yattığnı görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Döner, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Döner, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Döner'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.<br>DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ<br>2020-05-24 18:52:43<br>

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