Tarım aracı devrildi: 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Aşağı Mescit köyünde Necati Yılmaz’ın kullandığı pat pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Devrilen pat pat aracının altında kalan Necati Yılmaz’ın eşi Hayriye Yılmaz hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelerde bulundu. Hayriye Yılmaz’ın cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.