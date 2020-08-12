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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi olarak başladı, çöl bitkilerini şimdi yurt dışına pazarlamaya hazırlanıyor

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Mehmet Öztürk, hobi olarak yetiştirmeye başladığı çöl bitkilerini şimdi yurt dışına pazarlamaya hazırlanıyor.

Hobi olarak başladı, çöl bitkilerini şimdi yurt dışına pazarlamaya hazırlanıyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan Mehmet Öztürk, hobi olarak yetiştirmeye başladığı çöl bitkilerini şimdi yurt dışına pazarlamaya hazırlanıyor.
Tosya ilçesinde çalıştığı iş yerinde gördüğü çöl bitkisi kaktüsü, kendi evinde yetiştirmek isteyen Mehmet Öztürk harekete geçti. Az miktarda kaktüs alan Öztürk’ün merakı giderek arttı ve bitkileri çoğaltmaya başladı. Belirli süre geçtikten sonra çiçekleri salona sığmayan Mehmet Öztürk eski ve tarihi bir ev kiralayıp çiçeklerini oraya taşıdı. Zamanla evin bütün odalarını ve bahçesini kaktüs bitkisiyle dolduran Öztürk, 1012 yaşındaki kaktüslerini yurt dışına pazarlamaya hazırlanıyor.
Hikayesini anlatan Öztürk, "Çalıştığım iş yerinde bir kaktüs bitkisi vardı. Hoşuma gitmişti. Bende hobi olarak yetiştirmek istedim. Bir adet kaktüs aldım ve sürekli ilgilendim. Yandan çıkan dallarını başka saksılara diktim sayı çoğaldıkça hem ilgim hem de merakım arttı. Sağlığa etkilerini araştırmaya başladım. Sayı çok olunca yararlı da olabilirdi zararlıda.
Araştırmalarım sonucu sağlığa yararlı olduğunu ve bulunduğu ortamı radyasyondan temizlediğini öğrendim. Bu bilgileri öğrendiğimde daha fazla bitki yetiştirmek için eski bir tarihi ev kiralayıp bitkilerimi oraya taşıdım zamanla evin bütün odaları doldu ve bende bahçeyi de kullanmaya karar verdim. Tosya’da kaktüse olan ilgi yok denecek kadar az. Pek ilgi görmüyor. İlçe dışından da gelen talep az. Şu an elimde bulunan yüzlerce kaktüs bitkisini yurt dışına satmaya hazırlanıyorum. Çünkü yabancılar sağlıklarını düşünüyor ve daha fazla ilgi gösteriyor. Fazla su istemeyen onlarca yıl yaşayabilen bu bitkinin köklendirilmesinin ardından bakımı çok kolay. Kumsal toprağa dikilen kaktüs bitkisi her evin ihtiyacı diye düşünüyorum" dedi.
Kaktüs hakkında araştırma ve inceleme yapan Mehmet Öztürk özellikle günümüz teknolojisinin gelişmesi karşısında insanların sürekli radyasyona maruz kaldığını ve bunun çözümünün de kaktüs bitkisinde olduğunu belirtti. Ormanların oksijen üreterek havayı temizlediği gibi, kaktüslerin de bulunduğu ortamı radyasyondan temizlediğini ifade eden, "Özellikle cep telefonu kullanımının yüksek seviyede olduğu günümüzde radyasyondan temizlenmesi için odalarda kaktüs bitkisi bulundurulması gerekiyor. Kaktüs çok yıllık bir bitki. Şuan 1012 yaşlarında kaktüslerimiz var. Çöl bitkisi olması sebebiyle fazla su istemiyor, bakımı kolay. Radyasyonu temizleyen kaktüs bitkileriyle insanlar radyasyona maruz kalmaktan kurtulabilirler” diye konuştu.
Kendisini ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve başkan yardımcısı İhsan Koçgözlü ile Tarım Danışmanı Mustafa Yiğit’in de olduğu heyete bilgi veren Mehmet Öztürk kaktüs yetiştiriciliği hikayesini ve sağlığa olan etkilerini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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