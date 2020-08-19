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Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yanarak külde döndü

İHA

Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yanarak külde döndü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ortasökü köyünde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyü Mumlar Mahallesinde ikamet eden Bayram Çakmak’a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine, Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında evin damında bulunan 14 baş hayvandan ikisi de yangında telef oldu.
İtfaiye ekipleri, yangın daha da büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma ekipleri, yangın yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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