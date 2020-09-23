Daday’da koronavirüs denetimleri sıkılaştırıldı

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde koronavirüs denetimleri devam ediyor.

Daday'da vaka sayısının giderek artması nedeniyle denetimleri sıkılaştıran Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vatandaşların yoğun ve sıklıkla kullandığı işyerleri ve marketlerde denetimde bulundu. Daday Kaymakamı Mehmet Sert, Daday Belediye Başkanvekili Zahit Çiftçi, Daday İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Atacan, Daday İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Ahmet Çil, Daday Devlet Hastanesi Başhekimi Atakan Torun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, Esnaf Odası İlçe Genel Sekreteri Refik Necmi Tuzcu ve Belediye Zabıta Görevlisi Namık Kırışkan ilçe merkezindeki işyerleri denetledi. Kaymakam Sert, denetimlerde vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların kurallara uyduğu gözlenen denetimlerde hiç bir vatandaşa cezai işlem uygulanmadı.

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