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Kastamonu’da 5 günde söndürülen orman yangınları tekrar başladı Vali Çakır: “Bütün ekiplerimiz ile yangın bölgesindeyiz”

İHA

Kastamonu’da 5 günde söndürülen orman yangınları tekrar başladı Vali Çakır: “Bütün ekiplerimiz ile yangın bölgesindeyiz”

Kastamonu’da Çatalzeytin ilçesi yaylalarda çıkan ve 5 gün önce söndürülen orman yangınları yeniden başladı. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi sınırlarında bulunan Gürcüdere, Attepe, Dereyayla yaylalarında geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve 5’inci günün sonunda kontrol altına alınan yangınlar, Gürcüdere ve Koru yaylalarında yeniden başladı. Yangın için ekipler bölgeye seferber edilirken çevre il ve ilçelerden de destek istendi. Bölgede esen rüzgar ekiplerin mücadelesini güçleştirirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çok sayıda personel yangınla mücadele ediyor
Çatalzeytin, Türkeli, Taşköprü, Daday, İnebolu, Araç, il merkezindeki işletmelerden gelen ekipler ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Çankırı ve Sinop’tan bölgeye yönlendirilen arasözler ve çok sayıda personel yangınları söndürmeye çalışıyor. Yeniden çıkan yangının daha önceki söndürülen alanın ucundaki bir yanık kökün rüzgar nedeniyle yeniden alevlenmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Havadan söndürme yapılamayacak
Yangının çıktığı bölge için helikopter desteği istendi yalnız helikopterlerin Akdeniz Bölgesinde olduğu için havadan destek sağlanamayacağı öğrenildi. Helikopterlerin yerine Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Sinop’tan arasözler ve personel yönlendirildi.

"Şiddetli rüzgar büyük handikap oluşturuyor”
Kastamonu Valisi Avni Çakır, Çatalzeytin ilçesine bağlı Korukayası mevkiinde saat 11.00 sularında orman yangını çıktığını, ekiplerin yangının daha fazla büyümesini engellemek amacıyla çalıştıklarını ancak bölgede esen şiddetli rüzgarın büyük handikap oluşturduğunu söyledi. Attepe Yaylası’na 400 metre mesafede bulunan Korukayası mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladığını ifade eden Kastamonu Valisi Avni Çakır, arazinin dağlık ve engebeli olduğu için ekiplerin olay yerine ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.

"Yangının şu an sıkıntı olacak boyutta olmadığı gözüküyor "
Bölgede iletişim araçlarının çalışmaması nedeniyle irtibat kuramadıklarını belirten Vali Avni Çakır, “Telefon irtibatımızdan dolayı tam net bilgi alamadık ama ilk olay yeri görüntüsünde yangının şu an sıkıntı yaratacak boyutta olmadığı gözüküyor. Ama tek handikabımız güçlü bir rüzgâr var bölgede. Bütün ekiplerimizi olay yerine sevk ettik. İnşallah kısa sürede de orayı kontrol altına alacağız” dedi.

Sabotaj ihtimali düşünülmüyor
Çatalzeytin ilçesinde yaşanan yangınların büyük bir alanda etkili olduğunu ifade eden Vali Çakır, “Bölgede meydana gelen yangınlarda şu ana kadar 2530 hektar civarında orman alanımız yandı. Sırakonak köyü Gürcüdere mevkii ile Koru Yaylası’nda Perşembe günü başlayan orman yangınında biraz rüzgarın etkisi ile kontrol edilmekte zorlanıldı ama daha sonra uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Dördüncü gün sonunda tamamen söndürüldü. Yangının çıkış kaynağı ile alakalı kamuoyunda farklı spekülasyonlar var. Ama bununla alakalı sabotaj iddiasını kesinlikle başvurulduğunu düşünmüyoruz. Çünkü elimizde bir bilgi bulgu yok. Ama jandarma ve adli birimlerimiz yangının çıktığı günden itibaren sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Olayla alakalı devam eden tahkikat sürecinde yangının çıkış sebebi ile alakalı çok daha net bilgiyi vereceğiz. Ama şu aşamada yani böyle sabotaj olduğu yönünde ne bir ihbar şikâyet ne de böyle bir bizim bulgumuz var. Sağlıklı bilgiyi İnşallah bu yapılan çalışmalar sonucunda daha net bir şekilde vermiş olacağız. Bu yönde soruşturma başladı ve devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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