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Cide Kaymakamı'ndan korona virüs müjdesi Kaymakam Ömer Sağlam: "İlçede salgın kontrol altına alındı"

İHA

Cide Kaymakamı'ndan korona virüs müjdesi Kaymakam Ömer Sağlam: "İlçede salgın kontrol altına alındı"

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, ilçede korona virüs salgınının kontrol altına alındığını söyledi.
Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, filyasyon ekiplerinin görev yaptığı Cide Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Ziyarette filyasyon ekibinde görev alan personelle görüşen Kaymakam Sağlam, ekiplerin istek ve taleplerini dinleyerek onlarla bir süre sohbet etti.
Mart ayından beri korona virüs ile mücadele eden filyasyon ekiplerine gösterdikleri çalışma ve çabaları için teşekkür eden Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, “Filyasyon ekibimiz Covid19 salgınının başlangıcından, yani Mart 2020’den bu yana Cide Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Halihazırda 6 ekip ve 11 personelden oluşan filyasyon ekibinde; 2 doktor, 3 hemşire, 2 ebe, 2 tıbbi sekreter, 1 çevre sağlığı ve 1 sağlık memuru görev yapmaktadır. Ayrıca filyasyon ekibi, zaman zaman değişmekle birlikte çalışmalarını 1 araç TSM’den ve 2 araç Orman İşletme Müdürlüğünden olmak üzere 3 araçla yerine getirmekte olup, bugüne kadar yaklaşık bin hanede Covid19 salgını ile ilgili çalışma yürütmüştür” dedi.
Cide’de Covid19 vakalarının kontrol altına alındığını açıklayan Kaymakam Sağlam, “Şu an itibariyle Cide ilçemizde salgın kontrol altına alınmış olup, gerek filyasyon ekiplerimizin, salgın denetim ekibimizin ve kolluk personelimizin gayretli çalışmaları (her gün pozitif vakalar ve temaslıların tamamı belirsiz zaman diliminde evlerinde en az bir kez kontrol edilmektedir) gerekse Ovaaltı noktasında devamlı, diğer noktalarda seyyar olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından kurulan uygulama noktaları ile diğer kurumlarımızın ve özellikle vatandaşlarımızın dikkat ve hassasiyetleri ile bugün ulaşılan noktaya gelinmiştir” diye konuştu.
Vak'aların kontrol altına alınmasının bir rehavet oluşturmaması yönünde uyarılarda da bulunan Kaymakam Sağlam, “Ancak gelinen bu durum bizi rehavete sürüklememeli, aksine dikkat, özen ve hassasiyetimiz salgın tamamen bitinceye kadar devam etmelidir” şeklinde konuştu.
Korona virüs ile mücadelede görev alan ekiplere teşekkür eden Kaymakam Sağlam, şöyle konuştu: “Bu vesile ile Covid19 salgınının başlangıcından bu yana fedakarca görev yapan filyasyon ekiplerimiz, kolluk personelimiz (polis ve jandarmamız), salgın denetim ekiplerimiz ve mahalle denetim ekiplerimiz (muhtarlarımız, imamlarımız) başta olmak üzere bütün kurumlarımıza ve bu süreçte görev yapan bütün personelimize teşekkür ediyorum”
Filyasyon ekipleri de, Kaymakam Sağlam’ın yaptığı ziyaretten ötürü memnuniyet duyduklarını belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kararlılıkla korona virüs ile mücadele edeceklerini kaydettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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