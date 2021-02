Kastamonu'da kar mesaisi devam ediyor

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, karla mücadele çalışmaları kapsamında kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, “Aralıksız 25 saat kar yağdı. Ona rağmen bizim açık olmayan hiçbir noktamız yok. Bazı ara sokaklarla ilgili temizlikler zaman alıyor ama ana halterler açıktır. Fakat Mansur Yavaş açıklamasında ‘kar ile mücadele ekibi kuruyorum’ diyor. 2 sene olmuş, daha yeni mi kuruyorsunuz. Ankara’ya gidip de oraya bir baksaydınız. Şimdi herkes kendi yönettiği belediyelere baksın” dedi.



Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün yoğun kar yağışı beklentisini açıklamasının üzerine hazırlıklarını tamamlayan Kastamonu Belediyesi, şehir merkezinde etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadelesini sürdürüyor. Kastamonu Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan soğuk hava nedeniyle don olaylarına karşı da kaldırım ve merdivenleri solüsyonla ilaçlıyor. Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı üzerine başlayan çalışmalar, yaya ve araç trafiğinde aksaklıkların yaşanmaması için 6 gündür gece gündüz devam ediyor. Kentin ana arterler ve caddelerinde gecenin geç saatlerine kadar greyder ve kepçelerle yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığına rağmen çalışmasını sürdüren belediye ekipleri, ayrıca don olaylarına karşı da kullandığı özel solüsyonla kaldırım ve merdivenleri ilaçlayarak olası tehlikelerin önüne geçmeye çalışıyor.



“Biz belediye olarak laf değil, hizmet üretiyoruz”

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, karla mücadele çalışmalarına yönelik yapılan eleştirilerin yanlış olduğunu ifade ederek, “Kar mücadelesinde Cumartesi gecesi kar yağışının başlamasıyla birlikte ekipler aralıksız 60 saat planlanan program çerçevesinde çalıştı. Biz belediye olarak laf değil hizmet üretiyoruz. Doğal olarak yoğun kar yağışının olduğu yerlerde tekrar kar yağdı. Yeniden buralar temizlendi. Tuzlama çalışması yapıldı. Kaldırımlara solüsyon sıkıldı. Sokak hayvanlarımızın beslenmeleri yapıldı ve bir koordinasyon çerçevesinde bunları yaptık. Dünyanın her yerinde bir anda her noktaya ulaşmanız mümkün değil. Lakin belirli önceliklerle hareket edilir. Anlamak isteyen zaten bunu anlıyor. Lakin siyaset yapalım, konuşalım ne olursa olsan anlayışı kimseye fayda sağlamaz. Günde arkadaşlarımız 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Her vardiyada 100 kişi çalışıyoruz. 18 iş makinesi devrede. Lojistik destekteki makinelere saymıyoruz. Açık olmayan yolumuz yok. Dün akşam saatleri itibariyle ve bugünde devam edecek kaldırım ile yol kenarlarında temizlikler başladı” dedi.



“Herkes kendi yönettiği belediyelere baksın!”

Kar mücadelesi esnasında Kastamonu’da olmamasını eleştirenlere cevap veren Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Ben, Pazar günü öğlen Polonya’ya uçtum. Pazartesi gecesi de geri döndüm. 1,5 gün yolculuk yaptım. 3 saatlik uykuyla bu yılın Yunus Emre yılı olması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da önerisiyle Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olduğu, Kuzey Kıbrıs Belediyeler Birliği başkanının olduğu, Kuzey Kıbrıs’tan 15’ten fazla belediye başkanının olduğu, Makedonya’dan, Bosna Hersek’ten, Azerbaycan’dan belediye başkanlarının olduğu bir toplantıya iştirak ettim. Salı günü akşam saatlerinde de Kastamonu’ya geri döndüm. Yokluğumuzu fırsat bilen bazıları siyaset yapmak üzere evirmiş, çevirmiş. Ben sahada çalışan bu kadar personelimize laf söyletmem. Hem emeğin, emekçinin yanında olacağım diyeceksiniz, hem de emekçinin bütün çabalarını göz ardı edip bunun üzerine siyaset yapacaksınız. Bu yakışır bir durum değil. Şimdi herkes her şeyi söylerken dikkat edecek. Bende onun tabiri ile söyleyeyim. Hangi ara insafını kaybettin? Hangi ara vicdandan bu kadar uzaklaştın? Hangi ara emekçinin hakkına bu kadar kayıtsız kaldın? Hangi ara sen bu işleri öğrendin böyle? Bu her şeyden önce bu kadar insanın emeğine saygısızlıktır. Bir defa herkes kendisine yakışanı yapsın. Kar ile mücadelede belediye sınıfta kalmış Sayın Erbilgin böyle diyor. Nereniz açıkmış. Ben Salı günü Ankara’daydım, Sayın Mansur Yavaş’ın açıklaması vardı. Normalin dışında bir kar yağışı yağdı. Aralıksız 25 saat kar yağdı. Ona rağmen bizim açık olmayan hiçbir noktamız yok. Bazı ara sokaklarla ilgili temizlikler zaman alıyor ama ana halterler açıktır. Fakat Mansur Yavaş açıklamasında ‘kar ile mücadele ekibi kuruyorum’ diyor. 2 sene olmuş, daha yeni mi kuruyorsunuz. Ankara’ya gidip te oraya bir baksaydınız. Şimdi herkes kendi yönettiği belediyelere baksın. Herkes kendi partisinin belediyelerine önce bir baksın. İstanbul’da da keza böyle. Kepaze bir durum var, görüyoruz. Herkes bir laf söylerken önce dikkat edecek. Hangi ara vicdanından uzaklaştın, hangi ara emekçinin hakkına bu kadar kayıtsız kaldın. Hangi ara sen bu işleri öğrendin de konuşuyorsun. Her şeyden önce bu kadar insanın emeğine saygısızlıktır. Benim Polonya’ya gitmemi eleştiriyorsun ama hentbol takımımızın maçı 30 ülkeden canlı yayın yapıldı. 30 ülke Kastamonu Belediyesi Hentbol Takımı diye bahsetti. Ne yapalım, Belediyemizi hentbolda kader maçında yalnız mı bırakacaktık? İzin mi alıp gidecektik? Belediye bir ekip işi, başkan yardımcılarımızın hepsi burada, personelimiz sahada görevinin başında” diye konuştu.



“Su kesintileri üzerinden kimse siyaset yapmasın!”

Şehirde yaşanan su kesintileri üzerinden kimsenin siyaset yapmaması gerektiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Geçtiğimiz günlerde şehrin Kuzey bölgesinde 3 günlük bir su kesintileri oldu. Eleştirmek herkesin hakkı ama kusura bakmayın orada 3 gün boyunca mesai harcayan emekçi kardeşimizin hakkını da kimseye yedirtmem. Bu ana hatta meydana gelen bir arızadan kaynaklandı. Sürekli bilgilendirme de yaptık. Bunun üzerinden kimse siyaset yapmasın. Doğru değil, çünkü hiç kimse bir başkasının suyunun kesik olmasından zevk almaz. Hele hele pandemi sürecinde insanın suyunun kesik olması kadar kötü bir durum yok ama 3 gün arkadaşlar gece gündüzlü uğraştılar. Ben yanlarındaydım. Başkan yardımcılarımız sahadaydı, meclis üyelerimiz sahadaydı. Sürekli bilgilendirmeler de yaptık” ifadelerini kullandı.

