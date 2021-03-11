Tedbirlere uymayan 33 kişiye ceza uygulandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu Valiliği, 410 Mart tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymayan 33 kişiye toplamda 31 bin 919 TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 10 Mart tarihleri arasında maske takmamaktan 8, sosyal mesafeye uymamaktan 5, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 19, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi olmak üzere toplam 33 kişiye 31 bin 919 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Açıklamada, 11 Mart tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 4 kişinin Kastamonu Valiliğinde belirlenen yurtlarda bulundurulduğu ifade edilerek, yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunma hazırlığının devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.