Tedbirlere uymayan 33 kişiye ceza uygulandı

Kastamonu Valiliği, 410 Mart tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymayan 33 kişiye toplamda 31 bin 919 TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 4 10 Mart tarihleri arasında maske takmamaktan 8, sosyal mesafeye uymamaktan 5, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 19, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi olmak üzere toplam 33 kişiye 31 bin 919 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.
Açıklamada, 11 Mart tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 4 kişinin Kastamonu Valiliğinde belirlenen yurtlarda bulundurulduğu ifade edilerek, yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1 kişi hakkında TCK 195. madde kapsamında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunma hazırlığının devam ettiği kaydedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.