Karantinaya uymayan 9 kişi yurtlarda zorunlu karantinada

Kastamonu Valiliği, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda zorunlu karantinada tutulduğunu açıkladı.

Kastamonu Valiliği, korona virüs denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, 1824 Mart tarihleri arasında maske takmamaktan 3, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 19, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 3 kişi olmak üzere toplam 32 kişiye 41 bin 457 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca 25 Mart tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar hakkında TCK 195. madde kapsamında suç duyurusunda bulunma işlem sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.