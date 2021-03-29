Daday Muhtarlar Derneği’nde Başkan Karasan güven tazeledi

Daday Muhtarlar Derneğinin Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Pandemi kurallarına uygun olarak Daday Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu oluşturularak denetim ve faaliyet raporları okundu. Üye aidatlarının da görüşülüp karara bağlandığı genel kurulda, tek aday olan ve bu görevi uzun yıllardır devam ettiren mevcut başkan Hikmet Çavuş Karasan, mevcut oyların hepsini alarak tekrar Daday Muhtarlar Derneği Başkanlığını görevine seçilerek güven tazeledi.
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