Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı

Anestezi ve yatıştırıcı ilaçların teminindeki sıkıntı Brezilya sağlık sistemini tehdit ediyor

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde aç kalan ayılar vatandaşlara ait arı kovanlarını parçaladı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Gelinbükü Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kılınç ve Harun Taşkın ait arı kovanlarına ayılar saldırdı. Gece yarısı meydana gelen olayda ayıların saldırdığı 8 arı kovanı parçalanarak kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.