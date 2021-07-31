Kastamonu İl Sağlık Müdürü Kutlu: “Son günlerde vaka artışı yaşanırken, aşıya başvuru azalmaktadır”

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, alınan tüm tedbirlere rağmen korona virüs vaka sayılarının arttığını belirterek, “İlimizde son günlerde hızla vaka artışı yaşanırken, maalesef aşıya başvuru da git gide azalmaktadır” dedi.



Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, ildeki vaka artışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarının arttığını söyleyen Kutlu, aşı randevularının sayısında ise düşüşün yaşandığını söyledi. Vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulunan Kutlu, vatandaşlara aşı olmaları için çağrıdan bulundu. Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çeken Kutlu, “Normalleşme süreci ve yoğun iller arası nüfus değişimiyle beraber ve maalesef de tedbirlere yeterince özen göstermememiz sonucu ilimizde vaka sayısı hızla artmaktadır. Hepimiz sevdiklerimizi özledik. Ama kavuşmalar acıya dönüşmesin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Sevdiklerimizle açık havada buluşmaya, kapalı alanlardan uzak durmaya gayret edelim” dedi.



Toplum sağlığı için herkesin aşı olması gerektiğini belirten Kutlu, “İlimizde son günlerde hızla vaka artışı yaşanırken maalesef aşıya başvuru da git gide azalmaktadır. Covid19 pandemisinden kurtulmamızın yolu daha önceki salgın hastalıklar gibi yine aşıdır. İlimizdeki vakaların analizini yaptığımızda aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu salgını kontrol altına almak için aşı olmak ve tedbirlere uymak sorumluluğumuz. Bu güzel şehrimize bağışıklama haritasında mavi yakışır. Aşı kişiyi hastalığın olumsuz etkilerinden koruduğu gibi toplumda bulaştırıcılığı da bitirmektedir. Sadece kendimiz aşı olmak da yetmez, aşı hakkı olan tüm aile bireylerinin, yakın çevremizin aşı olduğundan emin olalım. Kendimiz sevdiklerimiz, ilimiz ve ülkemiz için aşı olalım. Aşıyla hastalığı aşalım” diye konuştu.

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