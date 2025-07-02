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        Haberler Yaşam Kastamonu Müzesi'nde 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcı sergileniyor

        Kastamonu Müzesi'nde 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcı sergileniyor

        Kastamonu Müzesi'nde sergilenen 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcının, bilinen üç örneğinden biri olduğu tahmin ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:33
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        3 örneği var! 3 bin 500 yıllık Hitit kılıcı Kastamonu'da
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        Cumhuriyetin 102. yılına özel, '102. Yılda 102 Sergi, Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' temasıyla hazırlanan bronz eserler sergisinde yer alan Hitit Kılıcı, diğer 51 eserle Kastamonu Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

        Müzedeki eserlerden 42 santimetre uzunluğunda, 6 santimetre genişliğindeki Hitit kılıcı, ilgi çeken eserler arasında yer alıyor.

        Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale, Kastamonu Müzesi'nde önemli eserler bulunduğunu söyledi.

        Müze binasının 1911 yılında yapılmış tarihi bir yapı olduğuna işaret eden Kale, "Müze, 1941 yılında Kastamonu, Çankırı, Çorum, Karabük, Sinop gibi çevre illerdeki tarihi eserlerin toplandığı depo olarak kullanılmaya başlanmış. Eserler çoğalınca 1952 yılında burası müze olmuş, o tarihten beri müze olarak kullanılmaktadır. Müdürlüğümüz envanterinde 1888 arkeolojik eser, 31 bin 952 sikke ve 6 bin 46 etnografik eser mevcut" dedi.

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        Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli bir çalışmaya imza attığını dile getiren Kale, "Cumhuriyetin 102. yılına özel, '102. Yılda 102 Sergi' projesi kapsamında müdürlüğümüz ev sahipliğinde bronz eserler sergisi açıldı. Bu eserler ilk kez teşhire çıktı. Ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Bunlar arasında çok önemli eserler var. Biri de Hitit kılıcı" diye konuştu.

        PINARBAŞI İLÇESİNDE 1992 YILINDA BULUNDU

        Bölgedeki Hitit yerleşimleri hakkında bilgi veren Kale, şunları kaydetti:

        "İlimizde Devrekani ilçesinde Hitit yerleşimi mevcut. Burada müze müdürlüğümüz tarafından uzun yıllar kurtarma kazıları yapıldı. Buradan çıkartılan eserler müzemize kazandırıldı. Hitit kılıcı Pınarbaşı ilçesinde 1992 yılında yüzey araştırması sırasında tespit edildi. Bu eserin önemi, dünyada birkaç örnekten biri olması. Bu kılıcın Çorum Müzesi, Amasra Müzesi ve bizde örneği var. Hitit dönemine tarihlendirilen yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir eser. Bronz döküm tekniğinde yapılan oldukça düzgün simetriye sahip. Bu kılıcın bulunması, bölgede Hititlerin yerleşim alanlarının daha geniş topraklara yayıldığının göstergesidir."

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        #Kastamonu Müzesi
        #3 bin 500 yıllık Hitit kılıcı
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