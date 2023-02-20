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Haberler Dünya Katar, 1400 konteyner ev daha gönderiyor
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Katar, Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor

Katar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 1400 konteyner evi daha Türkiye'ye gönderiyor. Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı

Katar, 1400 konteyner ev daha gönderiyor
AA

Katar, Türkiye'deki depremzedeler için 1400 konteyner ev daha gönderiyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçilik olarak, konteyner evlerin tamamının bir an önce depremzedelere teslim edilmesi için Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

Bugün ve yarın 6 gemiyle toplam 1400 konteyner evin Türkiye'ye gönderileceğini aktaran Büyükelçi Göksu, Katar'ın şu ana kadar Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı sayısının 40'a ulaştığını kaydetti.

Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü oluşturan 306 adet konteyner evi kargo gemisiyle 12 Şubat'ta Türkiye'ye göndermeye başlamıştı.

Doha yönetimi, Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceğini açıklamıştı.

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