        Katar Grand Prix'sinde kazanan Verstappen

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sini, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Giriş: 30.11.2025 - 21:33 Güncelleme: 30.11.2025 - 21:33
        Katar Grand Prix'sinde kazanan Verstappen!
        Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. etabı Katar Grand Prix'sinde zirveye ulaştı.

        Uluslararası Lusail Pisti'ndeki 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.

        Verstappen, 1 saat 24 dakika 38.241 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak sezonun 7'nci, kariyerinin ise 70'inci galibiyetini aldı.

        Yarışa pole pozisyonundan başlayan McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, liderin 7.995 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz 22.665 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

        Verstappen, pilotlar klasmanında 396 puana ulaşarak son etap öncesi ikinci sıraya yükseldi ve lider Norris ile olan puan farkını 12'ye indirdi.

        Norris 408 puanla zirvede yer alırken, Piastri ise 392 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        Şampiyonun belli olacağı sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si 7 Aralık Pazar günü koşulacak.

        Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar:

        1. Lando Norris (Büyük Britanya): 408 puan

        2. Max Verstappen (Hollanda): 396

        3. Oscar Piastri (Avustralya): 392

        4. George Russell (Büyük Britanya): 309

        5. Charles Leclerc (Monako): 230

        Takımlar:

        1. McLaren: 800

        2. Mercedes: 459

        3. Red Bull Racing: 426

        4. Ferrari: 382

        5. Williams: 137

