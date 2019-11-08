Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyadanKatie Holmes: Her sabah şükrettiğim şeyleri yazıyorum - Magazin haberleri

Katie Holmes: Her sabah şükrettiğim şeyleri yazıyorum

Katie Holmes, her sabah terapi niyetine sakinleştirici müzik dinlediğini ve şükrettiği şeyleri yazdığını söyledi

Katie Holmes

ABD’li oyuncu Katie Holmes, Shape dergisinin aralık sayısına kapak oldu. Daha önce verdiği bir röportajda 13 yaşındaki kızı Suki ile birlikte büyüdüklerini ifade eden 40 yaşındaki aktris, “Onun gibi özel bir kızım olduğu için kendimi kutsanmış hissediyorum. Annesi olmak, kesinlikle en büyük hediye ve ayrıcalık” dedi.

KENDİME VAKİT AYIRIYORUM

Günlük ritüellerinden bahseden Holmes, “Herkese, kendilerine iyi bakmasını öneririm. Sabahları 20 dakikamı, sakinleştirici müzik dinleyerek ve şükrettiğim şeyleri yazarak geçiriyorum. Sırf zevkine, kendime bu şekilde vakit ayırıyorum. Böylece günüm güzelleşiyor” şeklinde konuştu.

HAFTADA 4 KEZ EGZERSİZ

Haftada 4 kez egzersiz yaptığını belirten oyuncu, “Evde spinning, boks ve yoga yapıyorum. Bazen de dans kursuna gidiyorum” ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sharon Stone’dan rapçi Chanel West Coast'a dava açtı - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Adımı kullanarak kazanç elde ediyor'
Kim Kardashian: Kanye artık açık giyinmemi istemiyor - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Kanye artık açık giyinmemi istemiyor"
Russell Crowe'un göbeği aldı başını gitti - Magazin haberleri
DÜNYADANGladyatör'den eser kalmadı
Lady Gaga'dan Bradley Cooper itirafı: Her şeyi planlamıştık - Magazin haberleri
DÜNYADANİtiraf etti: Her şeyi planlamıştık!
Kaia Gerber ve Pete Davidson yakalandı - Magazin haberleri
DÜNYADANYakalandılar
Liam Payne: Bu neredeyse beni birkaç kez öldürdü - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Bu neredeyse beni birkaç kez öldürdü"
Kadir İnanır'dan Ebru Polat açıklaması: Saçmalamış - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Saçmalamış'
Ashley Graham New York gecelerinde - Magazin haberleri
DÜNYADANAnne adayı gecelerde
Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri
DÜNYADANÜnlü oyuncu felç geçirdi
Oyuncu Reese Witherspoon'dan taciz itirafı: Sesimi çıkarmamam söylendi - Magazin haberleri
DÜNYADANTaciz itirafı: Sesimi çıkarmamam söylendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X