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HaberlerGündem3. SayfaAydın'da 18 yıldır aydınlatılamayan cinayet! - Haberler
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Evinde sırtından bıçaklandı, katili 18 yıldır bulunamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinde sırtından bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Ayşe Candaş'ın (55) katil veya katilleri 18 yıldır bulunamadı. Eşini sırtında bıçakla bulan Osman Zeki Candaş, faili meçhul olarak kalan cinayetin aydınlatılmasını bekliyor. Candaş, "Eşimin katil veya katilleri ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Hatta o dönemde cinayeti işleyen kişi camdan dışarıya bakmış, camda izi vardı. Ama maalesef bir türlü bulunamadı" dedi

Aydın'da 18 yıldır aydınlatılamayan cinayet! - Haberler
Katili 18 yıldır bulunamadı!
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İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 yıl önce sırtından bıçaklanarak öldürülen iki çocuk annesi Ayşe Candaş’ın (55) katil veya katilleri bir türlü bulunamadı.

EŞİ, SIRTINDA BIÇAKLA BULMUŞTU

Olay, 21 Ocak 2003 tarihinde GüzelhisarGüzelhisar Mahallesi 11 sokaktaki 2 numaralı Köşk Apartmanı'nın 4. katında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan emekli işçi Osman Zeki Candaş, saat 12.00 sıralarında öğle yemeği için evine geldi. Evinin koridorunda eşi Ayşe Candaş'ın cesediyle karşılaşan Zeki Candaş, olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk araştırmada, 2 çocuk annesi 55 yaşındaki Ayşe Candaş'ın sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Evde boğuşma izlerine rastlanırken, ölümüne sebep olan bıçağın da sırtında kaldığı öğrenildi.

'BİLEZİKLERİ, ZİYNET EŞYALARI DA ÇALIŞMIŞ'

Osman Zeki Candaş, eşinin katledildiği o günü hala unutamadığını ifade ederek, "Eve geldiğimde eşimi koridorda sırtında bıçak saplı halde buldum. O zamanın hakim ve savcıları cinayetin bilinçli olarak işlendiğini söylediler. O dönem bir kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Cinayeti işleyen kişilerin benimle bir sorunu olsa beni öldürmesi lazımdı. Ama eşimin öldürüldüğü zaman kolundaki bilezikleri, günlük kullandığı ziynet eşyaları da çalınmış. Büyük ihtimal hırsızlık maksadıyla eve girilmiş ve eşim cinayete kurban gitmiş. O zamandan beri cinayet çözülemedi, tam 18 yıl oldu" dedi.

'MAALESEF BİR TÜRLÜ BULUNAMADI'

Cinayetin işlendiği tarihte ev ile işyerinin aynı sokakta bulunduğunu belirten Candaş, "O gün öğlen yemeği için eve gittim. Kapıyı açtım, eşim ayakları salonda, baş kısmı banyoya doğru yerde yatar vaziyette duruyordu. Bizim evde kullandığımız, masanın üstünde duran bıçakla eşimi sırtından bıçaklayıp öldürmüşler. Hemen polis ekiplerine haber verdim. O günden bu yana bir sürü inceleme yaptılar. Her ay düzenli savcılığa gittim, ara sıra çağırıyorlar yine gidiyorum, ama hiçbir sonuç alamadık. Eşimin katil veya katilleri ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Hatta o dönemde cinayeti işleyen kişi camdan dışarıya bakmış, camda izi vardı. Ama maalesef bir türlü bulunamadı" diyerek, yetkililerden eşinin katillerinin bulunması için yardım istedi.

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