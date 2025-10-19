Habertürk
        Katz'dan "Hamas ağır bedel ödeyecek" tehdidi

        İsrail Savunma Bakanı Katz'dan "Hamas ağır bedel ödeyecek" tehdidi

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek "Hamas, ağır bedel ödeyecek" tehdidinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 19.10.2025 - 16:16
        Katz'dan "Hamas ağır bedel ödeyecek" tehdidi
        Katz yaptığı açıklamada, "Hamas'ın, İsrail'in askerlerini korumaya ve onlara zarar gelmesini önlemeye kararlı olduğunu zor yoldan öğreneceğini" savundu.

        İsrail ordusuna Gazze'deki "hedeflere" karşı "sert şekilde hareket etmesi" talimatı verdiklerini hatırlatan Katz, "Hamas, her ateş açma ve ateşkes ihlali için ağır bir bedel ödeyecek ve mesaj anlaşılmazsa, tepkilerin şiddeti artacaktır." dedi.

        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı! Haberi Görüntüle

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı iddia edildi. Ordunun buna karşılık bölgeye saldırılar başlattığı kaydedildi.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

