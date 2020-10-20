İHA

Olay saat 04.00 sıralarında Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 JP 9879 plakalı özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü kapladı.

Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen özel halk otobüsünü çalışmalar sonucu söndürdü. İHA'nın haberine göre; olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hala geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.