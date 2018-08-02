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Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar fizikçi olmak için İngiltere'ye gidiyor

Aslı Gönül Açar, fizikçi olma hayalini dünyanın en iyi üniversitelirden Durham Üniversitesi'nde gerçekleştirecek. Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar, 7 sınavdan sonra dünyanın en iyi üniversitelerinden olan İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nde fizik öğrenimi görmeye hak kazandı

02.08.2018 - 11:19 | Güncelleme:

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazandı.

DERECEYLE MEZUN OLDU

TED İstanbul Koleji'nden dereceyle mezun olan Aslı Gönül Açar, Durham Üniversitesi'ne kabul edilebilmek için Ankara ve İstanbul'da 7 sınava girdi. Sınavlardan yüksek notlar almasıyla İngiltere'deki üniversiteye kabul edilen Aslı Gönül Açar, böylelikle küçük yaşlardan beri kurduğu fizikçi olma hayalini kendi alanında dünyanın en iyi okullarından birinde gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz günlerde Durham Üniversitesi'ne kaydını yaptırmak için annesi İpek Açar ile İngiltere'ye giden Aslı Gönül Açar, eylül sonundan itibaren fizik öğrenimine başlayacak.

İngiltere'nin Durham kentinde 1832 yılında kurulan Durham Üniversitesi Oxford ve Cambridge Üniversiteleri'nden sonra en eski ve en iyi üçüncü üniversitesidir.



HANGİ ÜNLÜNÜN ÇOCUĞU NEREDE OKUDU?

Zeynep İnanoğlu (Gülşen Bubikoğlu - Türker İnanoğlu): Harvard Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABD



İdo Tatlıses (İbrahim Tatlıses - Derya Tuna): Berklee College of Music - ABD
Dilan Çıtak Tatlıses (İbrahim Tatlıses): Berklee College of Music - ABD



Derya Şensoy (Ferhan Şensoy - Derya Baykal): Parsons The New School For Design illustrasyon Bölümü - ABD
Ferhan Şensoy (Ferhan Şensoy - Derya Baykal): New York Üniversitesi Sinema - TV Bölümü - ABD
Mert Baykal (Derya Baykal): George Mason Üniversitesi Sinema TV Bölümü - ABD



Engincan Ural ( Sibel Can - Hakan Ural): Miami Üniversitesi Yönetim Danışmanlığı Bölümü - ABD
Melisa Ural (Sibel Can - Hakan Ural): College of Communication İletişim Bölümü - İngiltere



Barış Üregül (Tarık Akan): Boston Üniversitesi İşletme Bölümü - ABD

 

Murat Cüreklibatur (Cüneyt Arkın): Central Saint Martins Sanat Okulu - İngiltere

Hira Tekindor (Çetin Tekindor - Zerrin Tekindnor): Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü - İngiltere



Berfin Erdoğan (Yılmaz Erdoğan): Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü - ABD

 

 

 

 

 

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Yorumlar 3
  • Misafir 21 dakika önce
    hayata 10-0galip baslayanlar
  • Misafir 34 dakika önce
    bu ülkede bu saatten sonra birşey olunmaz gidip kurtarsın kendisini
  • Misafir 36 dakika önce
    Dışarda okumak ayrı bir prestij kazandırıyor.
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