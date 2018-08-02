Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazandı.
DERECEYLE MEZUN OLDU
TED İstanbul Koleji'nden dereceyle mezun olan Aslı Gönül Açar, Durham Üniversitesi'ne kabul edilebilmek için Ankara ve İstanbul'da 7 sınava girdi. Sınavlardan yüksek notlar almasıyla İngiltere'deki üniversiteye kabul edilen Aslı Gönül Açar, böylelikle küçük yaşlardan beri kurduğu fizikçi olma hayalini kendi alanında dünyanın en iyi okullarından birinde gerçekleştirecek.
Geçtiğimiz günlerde Durham Üniversitesi'ne kaydını yaptırmak için annesi İpek Açar ile İngiltere'ye giden Aslı Gönül Açar, eylül sonundan itibaren fizik öğrenimine başlayacak.
İngiltere'nin Durham kentinde 1832 yılında kurulan Durham Üniversitesi Oxford ve Cambridge Üniversiteleri'nden sonra en eski ve en iyi üçüncü üniversitesidir.
HANGİ ÜNLÜNÜN ÇOCUĞU NEREDE OKUDU?
Zeynep İnanoğlu (Gülşen Bubikoğlu - Türker İnanoğlu): Harvard Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABD
İdo Tatlıses (İbrahim Tatlıses - Derya Tuna):
Berklee College of Music - ABD Dilan Çıtak Tatlıses (İbrahim Tatlıses):
Berklee College of Music - ABD
Derya Şensoy (Ferhan Şensoy - Derya Baykal):
Parsons The New School For Design illustrasyon Bölümü - ABD Ferhan Şensoy (Ferhan Şensoy - Derya Baykal):
New York Üniversitesi Sinema - TV Bölümü - ABDMert Baykal (Derya Baykal):
George Mason Üniversitesi Sinema TV Bölümü - ABD
Engincan Ural ( Sibel Can - Hakan Ural):
Miami Üniversitesi Yönetim Danışmanlığı Bölümü - ABDMelisa Ural (Sibel Can - Hakan Ural):
College of Communication İletişim Bölümü - İngiltere
Barış Üregül (Tarık Akan): Boston Üniversitesi İşletme Bölümü - ABD
Murat Cüreklibatur (Cüneyt Arkın): Central Saint Martins Sanat Okulu - İngiltere
Hira Tekindor (Çetin Tekindor - Zerrin Tekindnor): Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü - İngiltere
Berfin Erdoğan (Yılmaz Erdoğan): Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü - ABD
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