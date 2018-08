Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül Açar, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'ni kazandı.





DERECEYLE MEZUN OLDU

TED İstanbul Koleji'nden dereceyle mezun olan Aslı Gönül Açar, Durham Üniversitesi'ne kabul edilebilmek için Ankara ve İstanbul'da 7 sınava girdi. Sınavlardan yüksek notlar almasıyla İngiltere'deki üniversiteye kabul edilen Aslı Gönül Açar, böylelikle küçük yaşlardan beri kurduğu fizikçi olma hayalini kendi alanında dünyanın en iyi okullarından birinde gerçekleştirecek.





Geçtiğimiz günlerde Durham Üniversitesi'ne kaydını yaptırmak için annesi İpek Açar ile İngiltere'ye giden Aslı Gönül Açar, eylül sonundan itibaren fizik öğrenimine başlayacak.

İngiltere'nin Durham kentinde 1832 yılında kurulan Durham Üniversitesi Oxford ve Cambridge Üniversiteleri'nden sonra en eski ve en iyi üçüncü üniversitesidir.

HANGİ ÜNLÜNÜN ÇOCUĞU NEREDE OKUDU?

Zeynep İnanoğlu (Gülşen Bubikoğlu - Türker İnanoğlu): Harvard Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - ABD

Berklee College of Music - ABDBerklee College of Music - ABD

Parsons The New School For Design illustrasyon Bölümü - ABDNew York Üniversitesi Sinema - TV Bölümü - ABDGeorge Mason Üniversitesi Sinema TV Bölümü - ABD

Miami Üniversitesi Yönetim Danışmanlığı Bölümü - ABDCollege of Communication İletişim Bölümü - İngiltere

Barış Üregül (Tarık Akan): Boston Üniversitesi İşletme Bölümü - ABD

Murat Cüreklibatur (Cüneyt Arkın): Central Saint Martins Sanat Okulu - İngiltere

Hira Tekindor (Çetin Tekindor - Zerrin Tekindnor): Kent Üniversitesi Sinema Yönetmeliği Bölümü - İngiltere





Berfin Erdoğan (Yılmaz Erdoğan): Johnson and Wales Üniversitesi Aşçılık Bölümü - ABD

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ