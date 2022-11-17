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Kayalıklardan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ankara Mamak'ta 17 yaşındaki Beytullah Alkan, arkadaşlarıyla bölgede bulunan kayalıklarda oturduğu esnada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Alkan hayatını kaybetti.

Kayalıklardan düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17 yaşındaki Beytullah'ın acı ölümü!
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İHA

Ankara Mamak’ta taş ocaklarının bulunduğu yerde arkadaşlarıyla oturduğu esnada düşen 17 yaşındaki Beytullah Alkan hayatını kaybetti. Alkan’ın aşağı itilme durumunun ihtimali de bulunurken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp’tan çıkacak raporun ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Olay, dün gündüz saatlerinde Mamak’ın Mutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere Beytullah Alkan (17) arkadaşlarıyla bölgede bulunan kayalıklarda oturduğu esnada dengesini kaybederek düştü. Yüksek mesafeden yere çakılan genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan Alkan, ambulansla hastaneye götürüldüğü esnada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni Adli Tıp Kurum’una götürülen Alkan’ın aşağı itilme ihtimali de bulunurken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp’tan çıkacak raporun ardından kesinleşeceği öğrenildi. Talihsiz gencin cansız bedeni Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda bulunan Ortaköy Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

"DURUMU AĞIRDI"

Olayın tanıklarından Hüseyin Kara, “Mahallemizde, 19 yaşındaki Beytullah arkadaşımız, arkadaşlarıyla birlikte otururken ya düşmüş ya da atılmış. Kanlar içinde kalmış ve hastaneye götürülürken vefat etmiş. Durumu ağırdı. Bugün de cenazesi var. Polisler araştırıyor. Çok yüksek kayalıklardan düşmüş” dedi.

Bir diğer tanık İhsan Bağcat Haydar ise, “Arkadaşımızdı, aynı mahallede oturuyorduk. İyi çocuktu. Haberini duyunca çok üzüldük. Kayalıklardan düşmüş. Arkadaşlarıyla otururken düşmüş. Kalbi temiz, iyi bir insandı” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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