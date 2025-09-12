Habertürk
        Kaybolan 2 turist aranıyor

        Kaybolan 2 turist aranıyor

        Çamlıhemşin ilçesinde tırmandıkları Kaçkar Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı için arama- kurtarma çalışması sürüyor

        Giriş: 12.09.2025 - 00:24 Güncelleme: 12.09.2025 - 00:24
        Kaybolan 2 turist aranıyor
        Rize Çamlıhemşin ilçesine gelen Polonyalı 2 dağcı, Kaçkar Dağı zirvesine tırmanışa geçtikten sonra bölgede aniden bastıran sis nedeniyle yollarını kaybetti.

        EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

        Dağda mahsur kalan dağcılar telefonlarıyla gönderdikleri konum ve video mesajla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, AKUT ekipleri ile Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyeleri arama-kurtarma çalışması başlatmak üzere sevk edildi.

        Olumsuz hava koşulların hakim olduğu bölgede yürüyerek dağcılara ulaşmaya çalışan ekipler, 5 saatlik yürüyüşün sonunda dağcılarla el fenerleriyle ışık teması kurdu. Ekipler, dağcıları mahsur kaldıkları yerden güvenli bir şekilde kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        KURTARMA GÖREVLİSİ: 100- 150 METRE UZAKLIKTALAR

        Mahsur kalan dağcılarla ışık teması kurduklarını söyleyen Çamlıhemşin Doğa Spor Kulübü üyesi Sezer Karagöz, “Şu anda Küçük buzulun karşısındayız. Mahsur misafirlerimizi gördük. Onlara ulaşacağız. Çok az kaldı. 100-150 metre var. Işık temasında bulunduk. Sesleri yok sadece ışıklarını görüyoruz. Tahmini olarak bir saat içerisinde ulaşacağız” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

