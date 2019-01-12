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ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinde, büyük Türk şairi Nazım Hikmet'in, 'Büyük insanlık' şiirinde mısralara döktüğü, "Ama umudu var büyük insanlığın umutsuz yaşanmıyor" cümlesince bir olay yaşandı. Seyir halindeki otobüsün kadın sürücüsü Irena Ivic, kaldırım kenarında, tek başına yürüyen bir bebek gördü.
KURTARICISININ KOLLARINDA UYUDU
DHA'da yer alan habere göre üzerinde sadece bebek tulumu olan ve yalın ayak yürüyen bebeği fark eden kadın sürücü, otobüsü durdurup ağlayan bebeğin yanına doğru koştu. Kadın sürücü, bebeği kucaklayıp, hemen otobüse geri döndü. Kadın sürücü bebeği kucağına alıp, bir yandan da yetkililere bilgi verirken; bir yolcu üzerindeki montu çıkararak bebeğin üzerini örttü.
BEBEĞİ ANNESİ UNUTMUŞ
Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bebeğin sadece üşümüş ve korkmuş olduğu, herhangi bir zarar görmediği duyuruldu. Bebeğin, annesi ile birlikte dışarı çıktığı ancak psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen annenin, bebeği unuttuğu; bebeğin ise annesinin yanından ayrılarak kısa sürede kaybolduğu belirtildi.
ÇALIŞTIĞI FİRMA PLAKET VERDİ
Olay sonrası otobüs şoförü, çalıştığı firma yetkilisi ile birlikte kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sorulara geçilmeden önce konuşma yapan firma yetkilisi, kadın sürücüye bu insancıl hareketinden dolayı bir plaket takdim etti.
Kendisinin de 2 çocuğu bulunduğunu belirten kadın sürücü, bebeği o şekilde görünce çok üzüldüğünü ve benzeri bir olayla tekrar karşılaşması durumunda yine aynı şeyleri yapacağını belirtti. Ayrıca, kadın sürücü, otobüse bebekle geri döndükten sonra çok üzüldüğü için montunu bebeğe vermeyi unuttuğunu, ama yolculardan birinin kendi montunu verdiğini belirtti.
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