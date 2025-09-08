Kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 4 gündür sürüyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan 54 yaşındaki kadını arama çalışmaları 4 gündür devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için yeniden çalışma başlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. B.D.'nin yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde 4 gün önce denize giren B.D. gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.