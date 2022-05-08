Kaybolan yaşlı adamdan acı haber 0:00 / 0:00

İHA

Osmaniye'de kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni Savrun Çayı'nda bulundu.

Kadirli ilçesi İlbistanlı köyü Sarıcafarlı mevkisinde yaşayan kızının evine gelen 80 yaşındaki Mecit Kocaman, burada bir süre durduktan sonra dün sabah saatlerinde Savrun Çayı'nı geçerek Dikirli köyüne gitmek için evden ayrıldı.

Mecit Kocaman iddiaya göre, Dikirli'deki kız kardeşi Sariye Sungur'un yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kız kardeşinin yanına gitmeyen ve Kadirli ilçesindeki yaşadığı evde de olmadığı anlaşılan yaşlı adam için yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri köyde ve köyden ayrıldığı evin yakınından geçen Savrun Çayı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saatlerinde sonlandırılan arama sabah da devam etti. Arama kurtarma çalışmasını yürüten AFAD ve jandarma ekipleri Mecit Kocaman'ın cesedini Savrun Çayı içerisinde buldu.

Sudan çıkarılan cansız beden, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.